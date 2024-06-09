Пьер Гасли говорит о сложностях быть на 15-м месте

Вчера на канадском Гран При Alpine продемонстрировала свои возможности в квалификации. Лучшим результатом в этом заезде стало пятнадцатое место, занятое Пьером Гасли. Его напарник по команде, Эстебан Окон, показал восемнадцатое время, но из-за штрафа, полученного на прошлой гонке в Монако, гонщик вынужден будет стартовать с последней позиции.

Пьер Гасли, финишировавший на пятнадцатой строчке, отметил, что ожидал лучшего результата. «Я проехал неплохие круги в первой и второй частях квалификации, поэтому удивлён, что показал только пятнадцатое время. Реальность такова, что от машины большего не удалось добиться, поэтому сложно быть довольным таким результатом», - поделился Гасли.

Гонщик выразил надежду на дождь в день гонки, считая, что дождливая погода может создать дополнительные возможности для команды. «Предстоит непростая гонка. Я надеюсь на дождь, который откроет дополнительные возможности, и мы сможем приблизиться к десятке и побороться за очки. Это возможно, учитывая, насколько плотная борьба в середине пелотона», - добавил Гасли.

Свои впечатления от квалификации поделился и Эстебан Окон, занявший восемнадцатую позицию. «Очень напряжённая квалификация, и нам не хватило скорости, чтобы выйти во вторую часть. К сожалению, я потерял десятую в шестом и седьмом поворотах, поскольку другой гонщик впереди оказался слишком близко ко мне», - пояснил Окон.

Гонщик также отметил, что испортил быстрый круг из-за набора мусора на шины. Однако Окон остаётся боевым настроенным и готов бороться в гонке за каждую позицию. «В воскресенье нужно сделать всё, что в наших силах, и надеяться на чистую гонку, в которой предстоит оптимизировать стратегию и приблизиться к очкам. Будет сложно, но мы сделаем всё возможное», - заверил гонщик.