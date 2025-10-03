Пьер Гасли: «Система охлаждения гонщиков действительно работает»

В пятницу команда Alpine вновь оказалась в числе аутсайдеров, однако гонщики сохраняют надежду на прогресс в предстоящих сессиях субботы.

Пьер Гасли, показавший 16-й результат, отметил, что этап в Сингапуре всегда отличается особой сложностью. По его словам, трасса отличается заметной неровностью, что традиционно доставляет команде немало трудностей. В течение дня инженеры и пилоты провели серию экспериментов, чтобы лучше разобраться в поведении машины.

Гасли признал, что отставание от лидирующих позиций сохраняется значительным, однако в команде продолжают работать над улучшением результатов. Пилот Alpine отметил, что уверен в своем болиде, но отметил недостаток скорости. Он также рассказал об испытаниях системы охлаждения гонщиков, подчеркнув, что все прошло штатно.

Франко Колапинто завершил пятничные заезды с 19-м временем и заявил, что день прошел весьма продуктивно. Колапинто подчеркнул, что команде удалось протестировать множество настроек, а собранные данные будут тщательно проанализированы вечером для лучшей подготовки к квалификации.

Пилот отметил, что несмотря на появление красных флагов, ему удалось проехать много кругов и выполнить большую часть запланированной программы. По словам Колапинто, в конце сессии машина прибавила, однако ошибка в 17-м повороте не позволила улучшить время. Впереди у команды еще немало работы как в ночь, так и на третьей тренировке, чтобы реализовать весь потенциал болида.