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Пьер Гасли о сотрудничестве с Оуксом: «Будет интересно работать»

Перед стартом летнего перерыва команда Alpine объявила о назначении Оливера Оукса на пост руководителя, который сразу же отправится в Зандфорт, чтобы провести свой первый гоночный уик-энд в качестве главы команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.08.2024, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом летнего перерыва команда Alpine объявила о назначении Оливера Оукса на пост руководителя, который сразу же отправится в Зандфорт, чтобы провести свой первый гоночный уик-энд в качестве главы команды.

Пьер Гасли, один из пилотов команды, выразил уверенность в успехе нового тренера: "Оливер - настоящий профессионал, он понимает гонки как гонщик и как менеджер. С ним будет интересно работать. За последние годы он продемонстрировал отличные результаты".

Гасли отметил, что знаком с Оуксом уже давно: "Мы пересекались на трассе младших категорий. Теперь, когда он занимает новую должность, он столкнется с новыми вызовами. Но я уверен в его способностях и с нетерпением жду начала нашего совместного пути".

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