Пьер Гасли: «Постараюсь сохранить седьмую позицию в гонке»

В Сузуке завершилась квалификация, в которой Пьер Гасли второй раз подряд сумел выйти в финальную часть и занял седьмое место. По мнению гонщика Alpine, данный результат стал лучшим возможным, учитывая текущие характеристики болида.

Аргентинский пилот Франко Колапинто завершил своё выступление на втором этапе квалификации. Он отметил, что не смог полностью раскрыть потенциал машины A526 в этот день.

Пьер Гасли (7-й): «Я очень доволен итоговым седьмым местом в квалификации. Команда проделала отличную работу, чтобы увеличить скорость болида, и я благодарен всем за усилия, приложенные накануне вечером.

Вчера я испытывал трудности с управлением машиной и не мог пилотировать так, как хотелось бы, поэтому мы тщательно проанализировали ситуацию. Был достигнут прогресс — в третьей тренировке машина вела себя заметно лучше. Перед квалификацией инженеры внесли дополнительные настройки, и результат оказался самым удачным за весь уик-энд, что не может не радовать.

Считаю, что седьмое место — это максимум того, на что мы могли рассчитывать, принимая во внимание расстановку трёх ведущих команд. Некоторое отставание от Ferrari говорит о высоком уровне работы нашего коллектива.

Завтра нас ждёт непростая борьба за сохранение позиции, ведь позади стартуют достаточно быстрые соперники. Главная задача — максимально использовать стартовую позицию и не терять темп во время потенциальных рестартов. В пятницу мы показали хороший результат на длинной серии с полным баком, поэтому надеюсь, что это позволит побороться за очки».

Франко Колапинто (15-й): «Результаты сегодняшней квалификации оставили меня разочарованным. На протяжении всего уик-энда мне не удавалось показать нужный темп на малом количестве топлива. Машина ведёт себя значительно лучше с полным баком, и я надеюсь, что в гонке ситуация повторится.

В первой части квалификации удалось добиться большего, чем во второй, где не получилось выйти на следующий этап — в отличие от Пьера. Полностью реализовать возможности болида не удалось.

Работа с новой машиной требует особого внимания к деталям, чтобы добиться оптимальных настроек, и на этот раз мне это не удалось. Я продолжу сотрудничать с командой, чтобы понять, как можно улучшить результаты. Для меня это первый опыт выступления на трассе в Сузуке, она мне понравилась, хотя оказалась весьма сложной в техническом плане, и в некоторых аспектах мне ещё предстоит прибавить.

В пятницу гоночный темп был конкурентоспособным, поэтому если удастся сохранить его в гонке, появится возможность отыграть несколько позиций».