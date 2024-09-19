Пьер Гасли: Место, которое мы займём, не имеет значения

После заезда в Баку Alpine оказалась на предпоследней строчке в общекомандном зачёте. Пилот команды, Пьер Гасли, заявил в Сингапуре, что коллектив уже сфокусирован на подготовке к сезону 2025 года, не придаёт значения результатам текущего года.

«Мы полны решимости и энергии добиться чего-то значимого в оставшихся семи гонках. Независимо от того, где мы финишируем в итоге – на восьмом или девятом месте, это не повлияет на общую картину», - поделился мнением Гасли.

На данный момент основное внимание уделено формированию командной структуры и процессам развития. Это необходимо для того, чтобы в 2025 году у нас был более конкурентоспособный болид.

«Мы стараемся изо всех сил на каждом этапе найти возможности для улучшения, но факт остаётся фактом – мы занимаем девятое место в зачёте конструкторов. Это отражает нашу скорость в этом сезоне. Будет непросто, но если у нас появится шанс вернуть восьмую строчку, мы обязательно воспользуемся им», - заверил гонщик.