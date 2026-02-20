Главная Новости Alpine F1 Team Пьер Гасли: “Февраль был полон напряжения!”
Alpine подвела итоги зимних тестов Формулы 1: команда проехала свыше 1000 кругов и оценивает готовность к старту сезона, работая над усовершенствованием A526.
Демид Поршнев
20.02.2026, 20:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Alpine подвела итоги зимней тестовой программы и выразила удовлетворение достигнутыми результатами, заявив о полной готовности к старту сезона Формулы 1.

Стив Нильсен, управляющий директор коллектива, отметил, что тестовые заезды завершились успешно: «Сегодня мы завершили предсезонную подготовку, проехав более 1000 кругов по трем разным трассам. Последние несколько месяцев были уникальными для современной Формулы 1 – машины выехали на трассу уже в январе, а многие ключевые этапы мы реализовали на несколько недель, если не месяцев, раньше, чем в последние годы.»

Нильсен выделил слаженную работу сотрудников из Энстоуна и партнеров из Mercedes-AMG по созданию и развитию болида A526. Он подчеркнул, что процесс сопровождался определёнными трудностями, которые до сих пор требуют внимания и дальнейшей работы по совершенствованию машины.

В ходе тестов в Бахрейне команда сосредоточилась на испытаниях болида в различных условиях. По словам управляющего директора, окончательные выводы о конкурентоспособности машины будут сделаны по итогам гоночного уик-энда в Австралии. Тем не менее, в Alpine уже отмечают, что довольны достигнутым прогрессом и считают текущие результаты прочной основой для будущих улучшений.

Пилот команды Пьер Гасли также поделился своими впечатлениями от завершившихся тестов: «Февраль в этом году получился необычно напряжённым для Формулы 1. Мы провели десять дней на трассе за рулем A526 в Сильверстоуне, Барселоне и Бахрейне, я готов к возвращению в гонки и с нетерпением этого жду.»

Гасли отметил, что увеличенное количество времени на тестах оказалось крайне важным для адаптации к новой машине. Если обычно гонщикам предоставлялось полтора дня для подготовки, то в этом году у каждого было по четыре с половиной дня на трассе, что, по его мнению, позволило лучше изучить все нюансы болида.

Французский пилот подчеркнул, что коллектив проделал огромную работу, однако еще имеются направления, требующие доработки. На следующей неделе Гасли планирует провести два дня на симуляторе в Энстоуне для дополнительной подготовки к предстоящему этапу в Австралии и надеется получить максимум времени за рулем до старта сезона.

