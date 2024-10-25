Пьер Гасли: Обнадеживающие признаки мы увидели

На пресс-конференции FIA в Мехико гонщик Alpine Пьер Гасли поделился впечатлениями о новых разработках, которые помогли команде на этапе в Остине.

Пьер Гасли отметил, что на Гран При США он показал лучший результат в квалификации за весь сезон, что стало позитивным моментом. Напомним, что в начале сезона в Бахрейне команда столкнулась с трудностями и стартовала с последнего ряда, однако благодаря улучшениям, они смогли финишировать на седьмой позиции в последней квалификации.

Гасли также подчеркнул, что несмотря на заметный прогресс, в гонке у них не все сложилось гладко. Проблемы возникли на первой остановке в боксах, а на жестких шинах у машины не хватило скорости. Хотя команде не удалось превратить успешную квалификацию в очки, он видит обнадеживающие моменты, свидетельствующие о том, что в оставшихся гонках они могут бороться за топ-10 позиций.

Улучшенный болид проявил себя лучше во всех областях. Он стал быстрее, надежнее при торможении и обеспечивает лучшее сцепление с трассой. Гасли отметил, что в каждом сегменте квалификации он смог показать достаточно хорошее время для попадания в топ-10, что мотивирует его и команду на дальнейшие старты.