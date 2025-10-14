Пьер Гасли: Мы пока не достигли желаемой формы

Команда Alpine продолжает занимать последнюю позицию в Кубке конструкторов, отставая от Haas F1 на 26 очков. Несмотря на сложное положение, коллектив сохраняет надежду на более успешное выступление на Гран-при в Остине.

Пьер Гасли отметил: нынешняя форма команды далека от желаемой, однако впереди остаются шесть этапов и несколько трасс, которые могут оказаться более благоприятными для Alpine. Гонщик выразил уверенность, что лучшие результаты впереди, а также подчеркнул ожидания от сезона 2026 года.

По словам Гасли, в Сингапуре инженеры внесли определённые корректировки в настройки машины для сбора дополнительной информации о её эффективности. Анализ собранных данных выявил некоторые аномалии, что команда считает важным шагом для дальнейшего прогресса. В Остин Alpine отправляется с надеждой сделать шаг вперёд.

Пьер также рассказал, что неделя после этапа в Сингапуре прошла плодотворно: он работал на симуляторе в Энстоуне, готовился к следующим гонкам, провёл день в Париже с BWT и спортсменами Stade Français, а также участвовал в открытии Alpine Atelier. По его словам, полученный опыт вдохновляет на борьбу в предстоящий уик-энд, который включает субботний спринт на трассе, подходящей для автомобиля Alpine.

Франко Колапинто признал, что последние этапы не принесли желаемых результатов, однако команда не опускает руки, а он сам продолжает набираться опыта на каждом этапе.

Колапинто убеждён: впереди — гонки на автодромах, где машина сможет проявить себя лучше. Пилот Alpine намерен сделать всё возможное, чтобы заработать очки в оставшейся части сезона.

Он добавил, что в Сингапуре удалось успешно стартовать и побороться с соперниками, однако скорости автомобиля оказалось недостаточно для попадания в топ-10. На прошлой неделе Франко посетил Энстоун для анализа прошедшего уик-энда и подготовки к следующим этапам. По его словам, трасса Circuit of The Americas в Остине отлично подходит для гонок, а формат с субботним спринтом позволит участвовать сразу в двух заездах. Колапинто отметил особую поддержку аргентинских болельщиков на трибунах и выразил надежду порадовать их достойным результатом.