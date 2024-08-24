"Пьер Гасли показал лучшее время в третьей тренировке"

Сегодня в Зандфорте царит пасмурная погода. Трасса начинает подсыхать после дождливого утра. Температура воздуха составляет +18°C, в то время как на трассе уже +24°C. Небо над трассой по-прежнему покрыто тучами, но это не помешало гонщикам выйти на трек.

Дождь вновь ударил по Зандфорту с самого утра в субботу. Прогнозируется, что осадки продержатся весь день, лишь время от времени давая перерывы. Тем не менее, страстные поклонники тюльпанов не теряют бодрости духа, однако оранжевый дождевик нынче становится неотъемлемой частью облика зрителей на этой трассе.

Первоначально гонщики выехали на трек на шинах для дождя. Хоть лужи были не столь глубоки, однако Леннон Пиастри первым решился на смену резины на интермедиа, в то время как другие предпочли остаться в боксах, экономя шины на случай улучшения условий.

На 11-й минуте Нико Хюлкенберг уже во второй раз за уик-энд повредил свой болид, съехав с трассы после блокировки колес при торможении на 11-м повороте, после чего вернулся в пит-лейн с разбитым передним антикрылом.

Немного позже Фернандо Алонсо также выкатился в гравий, но без серьезных последствий для своего болида. Однако вскоре на трассе появились красные флаги – Джоджо Сарджент серьезно разбил свою машину, которая даже успела вспыхнуть. Водителю пришлось спешно покинуть горящий автомобиль, в то время как пожарные тушили возгорание.

Механики команды Williams столкнулись с непростой задачей – собрать другой болид для Сарджента к квалификации. Водителя отправили в медпункт из-за срабатывания датчика опасной перегрузки, однако вскоре его отпустили. Сарджент в этом году лидирует по затратам на восстановление поврежденных болидов.

Горящий автомобиль увезли на эвакуаторе, маршалы очищали трассу от обломков и нефти, а также восстанавливали защитный барьер.

Дождь ослаб, и пауза начала тянуться. Спустя 43 минуты после инцидента, за две минуты до окончания тренировки, зеленый флаг поднялся у выезда из пит-лейна. Фактически, третья сессия свободных заездов была остановлена.

На пит-лейне Макс Ферстаппен обогнал двух соперников, заехав колесами за белую черту. Гонщики успели проехать всего один быстрый круг на подсыхающем асфальте, где лучшее время установил Пьер Гасли – 1:20.311.

Третья часть тренировок

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Пьер Гасли Alpine 1:20.311 - 5 2. Кевин Магнуссен Haas 1:20.450 +0.139 9 3. Валттери Боттас Sauber 1:21.155 +0.844 7 4. Ландо Норрис McLaren 1:21.387 +1.076 6 5. Фернандо Алонсо Aston Martin 1:21.461 +1.150 6 6. Эстебан Окон Alpine 1:21.643 +1.332 4 7. Оскар Пиастри McLaren 1:21.850 +1.539 10 8. Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.941 +1.630 7 9. Нико Хюлкенберг Haas 1:22.354 +2.043 5 10. Карлос Сайнс Ferrari 1:22.589 +2.278 6 11. Гванью Чжоу Sauber 1:23.240 +2.929 5 12. Логан Сарджент Williams 1:23.287 +2.976 4 13. Джордж Расселл Mercedes 1:23.958 +3.647 7 14. Александер Албон Williams 1:24.007 +3.696 5 15. Льюис Хэмилтон Mercedes 1:24.098 +3.787 3 16. Шарль Леклер Ferrari 1:24.158 +3.847 4 17. Макс Ферстаппен Red Bull 1:24.360 +4.049 3 18. Даниэль Риккардо RB 1:25.433 +5.122 7 19. Юки Цунода RB без времени - 4 20. Серхио Перес Red Bull без времени - 2