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"Пьер Гасли показал лучшее время в третьей тренировке"

Сегодня в Зандфорте царит пасмурная погода. Трасса начинает подсыхать после дождливого утра. Температура воздуха составляет +18°C, в то время как на трассе уже +24°C.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.08.2024, 13:52·4 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Зандфорте царит пасмурная погода. Трасса начинает подсыхать после дождливого утра. Температура воздуха составляет +18°C, в то время как на трассе уже +24°C. Небо над трассой по-прежнему покрыто тучами, но это не помешало гонщикам выйти на трек.

Дождь вновь ударил по Зандфорту с самого утра в субботу. Прогнозируется, что осадки продержатся весь день, лишь время от времени давая перерывы. Тем не менее, страстные поклонники тюльпанов не теряют бодрости духа, однако оранжевый дождевик нынче становится неотъемлемой частью облика зрителей на этой трассе.

Первоначально гонщики выехали на трек на шинах для дождя. Хоть лужи были не столь глубоки, однако Леннон Пиастри первым решился на смену резины на интермедиа, в то время как другие предпочли остаться в боксах, экономя шины на случай улучшения условий.

На 11-й минуте Нико Хюлкенберг уже во второй раз за уик-энд повредил свой болид, съехав с трассы после блокировки колес при торможении на 11-м повороте, после чего вернулся в пит-лейн с разбитым передним антикрылом.

Немного позже Фернандо Алонсо также выкатился в гравий, но без серьезных последствий для своего болида. Однако вскоре на трассе появились красные флаги – Джоджо Сарджент серьезно разбил свою машину, которая даже успела вспыхнуть. Водителю пришлось спешно покинуть горящий автомобиль, в то время как пожарные тушили возгорание.

Механики команды Williams столкнулись с непростой задачей – собрать другой болид для Сарджента к квалификации. Водителя отправили в медпункт из-за срабатывания датчика опасной перегрузки, однако вскоре его отпустили. Сарджент в этом году лидирует по затратам на восстановление поврежденных болидов.

Горящий автомобиль увезли на эвакуаторе, маршалы очищали трассу от обломков и нефти, а также восстанавливали защитный барьер.

Дождь ослаб, и пауза начала тянуться. Спустя 43 минуты после инцидента, за две минуты до окончания тренировки, зеленый флаг поднялся у выезда из пит-лейна. Фактически, третья сессия свободных заездов была остановлена.

На пит-лейне Макс Ферстаппен обогнал двух соперников, заехав колесами за белую черту. Гонщики успели проехать всего один быстрый круг на подсыхающем асфальте, где лучшее время установил Пьер Гасли – 1:20.311.

Третья часть тренировок

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Пьер ГаслиAlpine1:20.311-5
2. Кевин МагнуссенHaas1:20.450+0.1399
3. Валттери БоттасSauber1:21.155+0.8447
4. Ландо НоррисMcLaren1:21.387+1.0766
5. Фернандо АлонсоAston Martin1:21.461+1.1506
6. Эстебан ОконAlpine1:21.643+1.3324
7. Оскар ПиастриMcLaren1:21.850+1.53910
8. Лэнс СтроллAston Martin1:21.941+1.6307
9. Нико ХюлкенбергHaas1:22.354+2.0435
10. Карлос СайнсFerrari1:22.589+2.2786
11. Гванью ЧжоуSauber1:23.240+2.9295
12. Логан СарджентWilliams1:23.287+2.9764
13. Джордж РасселлMercedes1:23.958+3.6477
14. Александер АлбонWilliams1:24.007+3.6965
15. Льюис ХэмилтонMercedes1:24.098+3.7873
16. Шарль ЛеклерFerrari1:24.158+3.8474
17. Макс ФерстаппенRed Bull1:24.360+4.0493
18. Даниэль РиккардоRB1:25.433+5.1227
19. Юки ЦунодаRBбез времени-4
20. Серхио ПересRed Bullбез времени-2
Фото: F1news.ru

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