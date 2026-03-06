Пьер Гасли: «Все оказалось сложнее, чем мы ожидали»

В пятницу на трассе Мельбурна завершились первые тренировки Гран-при, и представители команды Alpine по итогам сессий оказались ближе к концу второй десятки итогового протокола. Пьеру Гасли не удалось проехать всю дистанцию второй тренировки: технические проблемы вынудили гонщика досрочно завершить работу на трассе.

Пьер Гасли, занявший 16-е место, отметил, что первая пятница сезона выдалась для него крайне сложной. По его словам, команда ожидала определённых сложностей в ряде областей, поскольку новые машины требуют дополнительного изучения и настройки. Однако реальность оказалась сложнее, чем планировалось изначально.

Гасли подчеркнул, что вынужденное досрочное завершение второй сессии стало превентивной мерой, что не позволило выполнить весь намеченный объём работы. Тем не менее, он считает, что хорошо, что неполадки проявились на раннем этапе — теперь вечером инженерам предстоит заняться их устранением к следующему дню.

Главной задачей гонщик называет повышение стабильности работы автомобиля. По его мнению, день нельзя назвать успешным, но уверен, что после устранения выявленных проблем и повышения эффективности работы на трассе команда сможет заметно улучшить свои результаты.

Франко Колапинто, завершивший день на 18-й позиции, также отметил, что уик-энд в Мельбурне начался не самым лёгким образом. Тем не менее, по его мнению, тренировки помогли ему во многом разобраться, и он рассчитывает показать прогресс в субботу.

Колапинто добавил, что сейчас команда только начинает знакомство с новой машиной и системами, а трасса Альберт-парк отличается уникальными особенностями, что приводит к появлению определённых трудностей. При этом, по его словам, за день удалось собрать значительный объём информации, которая будет внимательно проанализирована вечером.

В ходе второй тренировки Колапинто столкнулся с незначительным происшествием: в глаз ему попал кусочек сухого льда и немного мусора. Гонщик сообщил, что обошлось без серьёзных последствий и причин для беспокойства нет.