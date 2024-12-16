Парк каршеринга в Москве остаётся крупнейшим в мире

Согласно данным, опубликованным в газете «Известия», парк московского каршеринга остается самым большим в мире, несмотря на сложную ситуацию на автомобильном рынке России. В настоящее время в Москве доступно уже 40 000 автомобилей для жителей столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил о росте популярности услуги аренды автомобилей по минутной тарификации. За последние 9 лет количество активных пользователей каршеринга в Москве увеличилось в 123 раза: если в 2015 году в городе было всего 350 машин в каршеринге, то к 2024 году этот показатель достиг 1,7 миллиона человек.

Планируется, что муниципалитет Москвы будет продолжать содействовать развитию каршеринга в городе, особенно с упором на переход на электромобили. Максим Ликсутов отметил, что автопарк каршеринга регулярно обновляется, при этом средний возраст машин сейчас составляет 1,5 года. Также отмечается улучшение безопасности сервиса: за 11 месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга снизилось на 17%.

Среди крупнейших компаний-операторов на сегодняшний день выделяются Delimobil, Яндекс Драйв, Ситидрайв, BelkaCar. В 2023 году жители и гости Москвы совершили 51 миллион поездок на каршеринговом транспорте, среднесуточное число поездок составило 141 тысячу. В среднем одну машину в день в Москве арендуют 6-7 раз.

Агентство «АВТОСТАТ» ранее сообщало о росте спроса на аренду автомобилей в России. Эксперты выделяют несколько причин этого явления: развитие внутреннего туризма, увеличение затрат на личный автотранспорт, а также удобство каршеринга, исключающего необходимость оплаты парковки и позволяющего выбирать разные модели машин.