Pango Cars располагает свыше 80 дилерских центров в 40 городах России

Автодилерская сеть Pango Cars, дебютировавшая год назад на российском рынке подержанных автомобилей, демонстрирует внушительные темпы роста. По информации от пресс-службы компании, в настоящее время ее салоны расположены в 40 городах страны и насчитывают уже более 80 точек продаж.

Компания Pango Cars специализируется на нескольких ключевых направлениях бизнеса, включая программу сертификации подержанных автомобилей Pango Select, финансовые продукты по кредитованию от Pango Finance и страхование через Pango Insurance. На данный момент у компании налажено партнерство с 9 крупными банками и 5 страховыми организациями.

Подразделение Pango Select принимает к участию автомобили различных марок и моделей, возраст которых не превышает 20 лет, с пробегом до 250 000 км, соответствующие стандартам программы. Каждый сертифицированный автомобиль идет с сертификатом на годовое послегарантийное обслуживание или до достижения пробега в 20 000 км после приобретения, включая ключевые детали и агрегаты.

На официальном сайте-площадке Pango Cars в настоящее время достаточно более 100 000 подержанных автомобилей различных брендов. Из них уже сертифицированы более 23 000.