Палмер: Алонсо оказался в роли тест-пилота

Провал Aston Martin в Формуле 1 признан Джолионом Палмером одним из самых серьёзных за всю историю чемпионата, команда испытывает большие технические трудности.
Иннокентий Петров
06.04.2026, 14:13·2 мин
single
Бывший пилот Формулы 1 и эксперт официального сайта Джолион Палмер высказал мнение о ситуации в команде Aston Martin в текущем сезоне. По его словам, результаты коллектива можно расценивать как одну из наиболее серьёзных неудач в истории чемпионата.

Палмер отметил, что на прошедшем этапе в Японии автомобили Aston Martin демонстрировали крайне низкую скорость. Команде пришлось принимать меры по существенному снижению мощности, а также идти на другие компромиссы с целью довести машины до финиша.

«Ситуация действительно сложная. Это один из самых серьёзных провалов, которые когда-либо случались в Формуле 1», — заявил Джолион Палмер. По его словам, Aston Martin удаётся завершить гонку только благодаря значительному ограничению мощности двигателя, что призвано повысить управляемость и надёжность техники. Однако даже с такими мерами им удалось завершить гонку только одной машиной в трёх последних Гран При, что Палмер характеризует как крайне неудачный результат.

Эксперт также обратил внимание на отставание Aston Martin в квалификации — речь идёт о разнице в 1,7 секунды от прохождения первого сегмента. Для сравнения, в прошлом сезоне весь пелотон укладывался в промежуток, который был вдвое меньше этого показателя. По мнению Палмера, даже если команде удастся компенсировать это отставание, глобальных изменений в расстановке сил не произойдёт. Это позволит, в лучшем случае, пройти во второй сегмент квалификации, однако для реального прогресса потребуется ещё больше времени и усилий.

Джолион Палмер также подчеркнул, что впервые за последние 25 лет Фернандо Алонсо вынужден выполнять роль тест-пилота, поскольку нынешний уровень техники не позволяет бороться за высокие позиции. Палмер назвал сложившуюся ситуацию позорной для команды.

