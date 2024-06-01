Режим переопределения и другие нововведения в регламенте по двигателям

В ближайшее время FIA должна утвердить обновленный технический регламент для чемпионата Формулы 1 с началом действия с 2026 года. Ожидается, что новое поколение болидов станет легче и уже нынешних моделей, а также ширина машин уменьшится. Узкие шины тоже станут одним из изменений. Существует информация, что внедрение активной аэродинамики может быть отложено, но пока эта информация не подтверждена официально.

Переход на новое поколение силовых установок станет одним из ключевых изменений в 2026 году. Этот аспект регламента давно утвержден, и вот уже почти два года инженеры тщательно работают над созданием новых двигателей. Однако в последнее время стали известны интересные детали, которые будут внедрены в эти силовые установки.

Наиболее важным новшеством в регламенте для силовых установок стал режим Override Mode («режим перегрузки»), который будет предназначен для очень быстрых трасс.

Судя по всему, это изменение является ответом на критику со стороны Max Verstappen и команды Red Bull Racing. Он неоднократно высказывал недовольство после знакомства с виртуальной моделью новой силовой установки на симуляторе. Он отметил, что на трассах, наподобие Монцы, ему приходилось переключаться на более низкие передачи на прямых, чтобы добиться нормального уровня заряда батареи, что неизбежно влияло на скорость.

Представители Red Bull предложили свое видение решения проблемы, но FIA и производители двигателей не поддержали идею увеличения массового расхода топлива. Таким образом, баланс мощности между двигателем внутреннего сгорания и гибридной частью установки остался прежним: 400 кВт на 350 кВт.

Однако даже в FIA признали, что на некоторых трассах энергии электрической части силовой установки может не хватить для сохранения высоких скоростей, типичных для Формулы 1. С учетом того, что новый регламент предполагает улучшение аэродинамики и снижение веса машин, в FIA пришли к выводу, что необходимо реагировать на возможную проблему.

Технический директор FIA Николас Томбасис заявил: «Мы хотим гарантировать равномерное использование энергии на трассах с длинными прямыми участками, а не расходование ее в начале гонки». Для этого вносятся коррективы в регламент на силовые установки.

В частности, на трассах, где гонщик каждый круг проезжает на полном газу более 3500 метров, будут действовать иные правила. Мощность, выделяемая мотор-генератором MGU-K, будет высвобождаться медленнее – 50 кВт в секунду, а не 100 кВт, как на остальных трассах.

Это позволит гонщику использовать максимальную мощность гибридной части установки как минимум 7 секунд, после чего энергия будет расходоваться более равномерно на прямых участках, обеспечивая более плавное ускорение и достижение максимальной скорости ближе к концу участка.

Детальные правила и регламентация будут разработаны позднее. Однако можно предположить, что изменения затронут трассы в Джидде, Сильверстоуне, Спа, Монце, Баку и Лас-Вегасе, где наиболее выражены длинные прямые участки.

Другим важным изменением в регламенте стало уточнение режима использования энергии гибридной установки на разных скоростях. Находясь в пределах от 290 до 340 км/ч, мощность гибридной части будет постепенно снижаться с 350 кВт до 100 кВт.

Далее, на скоростях от 340 до 345 км/ч дополнительная мощность будет уменьшаться от 100 кВт до 0 кВт, при этом останется работать только двигатель внутреннего сгорания.

Важно отметить наличие особого режима Override Mode, который предназначен для использования на определенных типах трасс. Этот режим будет дополнением к режиму обгона, позволяя гонщику активировать максимальную мощность.

Более подробные правила применения Override Mode будут определены FIA и включены в спортивный регламент позднее.