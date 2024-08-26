Более 50 электромобилей Rivian повреждены в пожаре на парковке завода. Вот что произошло

В прошлые выходные в парковке завода Rivian в Нормале, Иллинойс, произошел пожар.

В результате огня пострадало несколько электрических автомобилей.

Причина происшествия пока неизвестна.

Пожар, который начался на парковке завода электромобилей Rivian в Нормале, Иллинойс, повредил более 50 моделей R1S и R1T, которые, как сообщается, ожидали отправки клиентам.

По словам представителя местного пожарного департамента Мэтта Суэйни, процессуального представителя NFD, вызов поступил в субботу ночью, незадолго до 21:45, как сообщает 25NewsNow. По словам Суэйни, завод, где собирают все текущие модели Rivian и где планируется начать производство грядущего внедорожника R2, не пострадал от пожара.

По информации на полночь в воскресенье, пожар был ликвидирован, однако пожарные оставались на месте происшествия для мониторинга ситуации. О пострадавших не сообщалось.

После пожара в Facebook-группе были опубликованы аэросъемка и видеозапись, на которых видно 57 автомобилей, находившихся в углу парковки завода рядом с железнодорожными путями. В огне, похоже, участвовали только транспортные средства R1S и R1T.

Причина пожара пока не установлена. По словам представителя NFD, Мэтта Суэйни, начато расследование для выяснения обстоятельств возгорания. Мы обратились к компании Rivian, чтобы узнать больше о произошедшем, и обновим статью, как только получим ответ.

В прошлом месяце три электрических фургона Rivian Amazon Electric Delivery Vans (EDVs) загорелись на складе компании в Хьюстоне, Техас. По информации Rivian, это происшествие не было связано с высоковольтным аккумулятором.

Исследования показали, что, вопреки общему мнению, пожары в электромобилях гораздо реже случаются, чем в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее, когда электромобиль загорается, это может быть намного опаснее и значительно сложнее для пожарных. Особенно, если у них нет необходимого оборудования. Существует также риск, что пожар в электромобиле может возобновиться после тушения, поэтому часто сообщается, что пожарные остаются на месте происшествия после ликвидации огня.

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