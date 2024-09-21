Реакция Макса Ферстаппена на вопросы журналистов на пресс-конференции FIA

После квалификации Гран При Сингапура Макс Ферстаппен фактически бойкотировал официальную пресс-конференцию FIA с участием первой тройки. Гонщик Red Bull Racing коротко и формально ответил на несколько вопросов, а после пояснил, что таким образом выражает несогласие со штрафом, который наложен на него за использование ненормативной лексики.

Мы приводим ответы Макса на все вопросы, заданные ему на официальной пресс-конференции FIA после квалификации в Сингапуре.

Вопрос: Макс, перейдём к вам. Не самый простой уик-энд для вас и Red Bull Racing. Насколько вы довольны тем, что заняли место на старте в первом ряду?

Макс Ферстаппен: Да, я очень рад второму месту сегодня после такой пятницы. И я хочу сказать большое спасибо всей команде, которая много работает на протяжении уик-энда, чтобы сделать машину лучше для меня. Так что да, я очень рад, что квалифицировался в первом ряду.

Вопрос: Что вы изменили в машине по сравнению с пятницей? Разница в скорости со вчерашним днём заметная.

Макс Ферстаппен: Мы многое изменили.

Вопрос: Можете подробнее рассказать, что именно вы сделали?

Макс Ферстаппен: Нет. Меня могут оштрафовать или дать дополнительный день [общественных работ], так что…

Вопрос: Хорошо. Макс, вы уверены в гоночном темпе?

Макс Ферстаппен: Возможно.

Вопрос: Я имею в виду, что гонка – шаг в неизвестность, принимая во внимание проблемы, которые были у вас вчера в тренировках?

Макс Ферстаппен: Да, с этим нет ясности…

Вы не волнуйтесь, лично против вас я ничего не имею и обидеть не хочу [эти слова адресованы Тому Кларксону, ведущему пресс-конференции].

Вопрос: Всё в порядке, я не переживаю. Что вы можете противопоставить Ландо, рядом с которым стартуете, с точки зрения тактики в гонке, учитывая ситуация в личном зачёте?

Макс Ферстаппен: Завтра узнаю.

Вопрос: Макс, как долго вы планируете не отвечать на вопросы на пресс-конференциях FIA?

Макс Ферстаппен: Я отвечаю, просто коротко. У меня проблема с голосом.