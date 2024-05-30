Отказ клиенту в использовании своих деталей и расходников: в чем плюсы и минусы?

В столице России проходит важное мероприятие - специализированная конференция «ServiceAuto – 2024», организованная агентством «АВТОСТАТ» в рамках Международной выставки запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса СТО EXPO.

На дискуссионной панели «Автосервис как бизнес» выступающие обсудили сложности, с которыми сталкивается отрасль автосервиса. Об этом сообщила журналист Оксана Демченко на своей странице в социальной сети VK. Один из главных вызовов - отказ от использования клиентами собственных запасных частей и расходных материалов на станциях технического обслуживания.

Например, на СТО «Масломан» изначально лишь около 10% клиентов приносили с собой расходные материалы. В итоге компания решила изменить подход и начать отказывать в использовании запчастей и масла клиентов с начала текущего года. Это привело к увеличению объема работ, оборота и прибыли. Кроме того, ушли клиенты, которые пытались всё сделать дешевле, а процесс согласования работ стал более простым.

Положительный опыт в этом вопросе имеют и в компании UniAuto. Если в начале года 20% клиентов привозили свои запасные части, то постепенно было принято решение отказаться от такой практики из-за возникших проблем.

В «АБС-АВТО» также пришли к выводу о необходимости отказа от использования клиентской продукции. Это был один из шагов для увеличения прибыли. Была проведена работа по оценке рисков, связанных с подделками и безопасностью эксплуатации автотранспорта. После анализа стало понятно, что новая система удобна не только для компании, но и для клиентов, которым больше не нужно беспокоиться о приносе запасных частей, которые могут быть отклонены как поддельные на этапе приемки. Это привело к повышению рентабельности.

Илья Шанов из СТО «Масломан» считает, что важно не быть единственными в принятии решения об отказе от клиентских запчастей и расходников. «Мы конкуренты, но это не помешало нам объединить усилия и изменить правила в этой сфере. Мы работаем в разных сегментах рынка, и наше взаимодействие позволило улучшить стандарты отрасли», - поделился Шанов своим мнением.