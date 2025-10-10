В сентябре электроседан «Амберавто А5» впервые возглавил продажи в своем сегменте

В сентябре седан «Амберавто А5», выпускаемый на предприятии в Калининграде, впервые занял лидирующую позицию среди самых продаваемых электромобилей России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».

Впервые также отечественная марка «Амберавто» вошла в тройку самых популярных брендов в сегменте электрокаров.

За минувший месяц на российском рынке было реализовано 153 экземпляра седана «Амберавто А5». По сравнению с началом осени 2024 года, когда продажи модели составляли лишь 23 единицы, спрос увеличился на 565,2%.

Второе место по популярности среди электромобилей занял седан Zeekr 001, который приобрели 135 покупателей. Продажи этой модели, ранее считавшейся хитом параллельного импорта, снизились почти на 68 процентов.

Ни одна из оставшихся моделей электрокаров, доступных на российском рынке, не преодолела отметку в 100 000 проданных экземпляров. Третью позицию занимает «Москвич», а в пятерку лидеров также вошли Evolute i-Pro и i-Joy. На шестой строчке расположился кроссовер Zeekr 7X, минимальная стоимость которого в российских автосалонах составляет 4,34 миллиона рублей. С седьмого по десятое места расположились китайские автомобили: Avatr 11, Xiaomi YU7, Zeekr 009 и Zeekr X.

Общий объем продаж электрокаров в сентябре составил 1247 автомобилей, что соответствует снижению спроса на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге марок лидируют Zeekr с результатом 303 проданных автомобилей (снижение на 48,3%), Evolute с показателем 166 реализованных машин (рост на 191,2%) и «Амберавто» — 153 проданных экземпляра (увеличение на 565,2%).

За период с января по сентябрь самой востребованной моделью остается Zeekr 001 — 1224 проданных электрокара (уменьшение на 69,5%). Второе место принадлежит Evolute i-Pro с результатом 817 экземпляров, на третьем — «Москвич 3е», реализованный в количестве 780 автомобилей (снижение на 27 процентов).

Ранее сообщалось, что отечественный электромобиль «Атом» по цене сравнялся с топовой версией Zeekr X.

Фото: Амберавто