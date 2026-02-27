От 546 тысяч рублей: опубликован список пяти самых доступных автомобилей в России

На российском рынке по-прежнему можно найти автомобили, которые продаются официально и стоят чуть больше 500 тысяч рублей. Такую информацию предоставил независимый аналитик автомобильного рынка Олег Мосеев, подготовивший рейтинг из пяти самых доступных легковых машин на февраль 2026 года.

Эксперт при составлении списка ориентировался на цены базовых версий автомобилей, а также учитывал наличие государственной поддержки, которой могут воспользоваться покупатели.

Лидером рейтинга стал электрокар Eonyx M2, производимый на «Заводе компактных электромобилей» в Калининграде, принадлежащем холдингу «Автотор». С учетом господдержки этот городской электромобиль можно приобрести за 546 тысяч рублей. Без поддержки стоимость увеличится до 840 тысяч рублей.

Вторую позицию занимает неизменный лидер отечественного рынка — LADA Granta. Благодаря льготному автокредитованию, подразумевающему скидку в размере 169 тысяч рублей, минимальная цена на самую доступную комплектацию составляет 840 тысяч рублей.

Третье место досталось классическому внедорожнику LADA Niva Legend, которому в следующем году исполнится 50 лет. При госсубсидии в 215 400 рублей цена на этот популярный автомобиль начинается от 861 400 рублей.

Ещё больший размер скидки по программе льготного автокредитования предусмотрен для покупателей седана LADA Iskra — она составляет 254 400 рублей. С учётом субсидии базовую версию этой модели можно приобрести за 1 017 600 рублей.

Пятую строчку рейтинга занимает ещё один внедорожник «АвтоВАЗа» — LADA Niva Travel. При государственной поддержке дилеры предлагают эту модель по цене от 1 070 400 рублей, а без субсидии она обойдётся минимум на 267 600 рублей дороже.

Если же не учитывать субсидии, то четвёртое место среди самых доступных автомобилей мог бы занять седан Kaiyi E5 калининградской сборки с минимальной стоимостью 1 225 000 рублей, а пятое — уже упомянутая LADA Iskra с базовой ценой от 1 272 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев