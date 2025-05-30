Главная Новости Продажи Проблемы на рынке HCV: что мешает скорости продаж тягачей и самосвалов
Новости

Проблемы на рынке HCV: что мешает скорости продаж тягачей и самосвалов

Сложности на рынке крупнотоннажных грузовиков: рост и падение сегментов, анализ "АВТОСТАТ". Рынок HCV: динамика за январь – апрель 2025 года, особенности отчетности по типу кузова.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2025, 12:32·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Сложная ситуация на рынке крупнотоннажных грузовиков (HCV – масса от 16 тонн) в настоящее время затрагивает не все его сегменты. Анализируя рынок по типам кузовов, можно отметить значительные различия в их динамике. Некоторые сегменты демонстрируют снижение, которое ниже общего снижения на рынке HCV, в то время как другие, несмотря на сложные условия в экономике, логистике, ключевую ставку Центробанка и другие факторы, сумели показать положительные результаты.

Об этом отметил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе конференции под названием «АВТОСТАТ Analytic time», посвященной коммерческому автотранспорту. Согласно статистике за январь – апрель 2025 года, продажи новых крупнотоннажных грузовиков в целом сократились на 51%. Продажи седельных тягачей (доля на рынке 35,4%) упали на 67%. Ситуация с самосвалами также осложнилась (-61%), при их доле на рынке HCV в 17%. Однако фургоны, напротив, продемонстрировали рост (+65%), несмотря на их долю на уровне 10,1%, которая не смогла полностью компенсировать падение продаж тягачей и самосвалов (которые в сумме занимают более половины рынка HCV).

Источник

Авторынок россии (295)Продажи (511)Грузовые автомобили (78)Конференции (137)Коммерческая техника (16)Comauto (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация