Проблемы на рынке HCV: что мешает скорости продаж тягачей и самосвалов

Сложная ситуация на рынке крупнотоннажных грузовиков (HCV – масса от 16 тонн) в настоящее время затрагивает не все его сегменты. Анализируя рынок по типам кузовов, можно отметить значительные различия в их динамике. Некоторые сегменты демонстрируют снижение, которое ниже общего снижения на рынке HCV, в то время как другие, несмотря на сложные условия в экономике, логистике, ключевую ставку Центробанка и другие факторы, сумели показать положительные результаты.

Об этом отметил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе конференции под названием «АВТОСТАТ Analytic time», посвященной коммерческому автотранспорту. Согласно статистике за январь – апрель 2025 года, продажи новых крупнотоннажных грузовиков в целом сократились на 51%. Продажи седельных тягачей (доля на рынке 35,4%) упали на 67%. Ситуация с самосвалами также осложнилась (-61%), при их доле на рынке HCV в 17%. Однако фургоны, напротив, продемонстрировали рост (+65%), несмотря на их долю на уровне 10,1%, которая не смогла полностью компенсировать падение продаж тягачей и самосвалов (которые в сумме занимают более половины рынка HCV).