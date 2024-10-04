Оскар Пиастр: «Я нашёл своё место в Формуле 1»

Гонщик команды McLaren Оскар Пиастри в эксклюзивном интервью для Auto Motor und Sport поделился мнением о своем выборе команды, текущем сезоне и помощи со стороны Ландо Норриса...

Вопрос касался сравнения Оскара Пиастри с легендарным гонщиком Аленом Простом. На что Пиастри ответил, что считает себя почетным называть его своим собратом по славе. По его словам, у них действительно есть некоторые сходства: мягкое и точное вождение.

Далее защита лидерства на протяжении 35 кругов – оставшиеся 60%. Первая попытка обогнать Шарля на Medium прошла неудачно. Я перегрел шины. Гоночный инженер сказал, чтобы больше я так не делал. Борьба получилась плотной. В какой-то момент я подумал, что вылечу с трассы, но в итоге всё получилось.

Оскар Пиастри выразил уверенность в своей команде и подчеркнул, что она помогла не только улучшить машину, но и ему самому. Он отметил значительный прогресс McLaren, с которой они теперь лидируют в Кубке конструкторов, что ранее казалось невозможным.

Гонщик рассказал о своей победе в Баку, подчеркнув, что это был важный момент в его карьере. Пиастри описал тактику обгона и защиты позиции, которая помогла ему одержать победу на гонке.

По мнению Оскара Пиастри, важно сосредотачиваться на текущих достижениях, а не жалеть о прошлых результатов. Он подчеркнул, что главное в настоящем – это предоставляемая McLaren быстрая машина, которая дает шанс на победу на любой трассе.

Гонщик признал, что ему не хватает скорости и стабильности в квалификации, но он уверен, что способен завоевать поул на любой трассе, если выполнит все правильно.

В своем ответе на вопрос о сложностях обучения в Fomula 1 Пиастри отметил, что для него важным оказался опыт соперников, включая гонщиков со значительным стажем, таких как Фернандо Алонсо.

Отвечая на вопрос о возможности использования командной тактики, Оскар подчеркнул важность сотрудничества в рамках команды и готовность помочь Ландо Норрису, если это потребуется для общей цели достижения успеха.