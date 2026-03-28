Оскар Пиастри: Сейчас нам не хватает скорости, чтобы соперничать с Mercedes

Оскар Пиастри показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, заняв третье место в квалификации Гран-при Японии на трассе в Сузуке. Гонщик команды McLaren после завершения сессии сдержанно прокомментировал своё достижение, отметив удовлетворение от занятой позиции на старте.

Его напарник по команде Ландо Норрис также провёл успешную квалификацию, финишировав пятым. Для британца это также стало лучшим стартовым результатом в текущем чемпионате.

Оскар Пиастри (5-й): «Мы неплохо проводим квалификации в этом году, но всё равно приятно попасть в первую тройку. На мой взгляд, в этот уик-энд мы хорошо выглядим и используем все шансы, которые появляются.

Понимаете, у нас, очевидно, пока нет темпа или такого уровня сцепления с трассой, чтобы побороться с Mercedes. Но мы сокращаем отставание, и это самое главное».

