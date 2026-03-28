Оскар Пиастри: Сейчас нам не хватает скорости, чтобы соперничать с Mercedes
Оскар Пиастри: Сейчас нам не хватает скорости, чтобы соперничать с Mercedes

Оскар Пиастри занял третье место в квалификации Гран-при Японии, показав лучший результат сезона для McLaren на трассе в Сузуке.
Иннокентий Петров
28.03.2026, 10:31·1 мин
Оскар Пиастри показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, заняв третье место в квалификации Гран-при Японии на трассе в Сузуке. Гонщик команды McLaren после завершения сессии сдержанно прокомментировал своё достижение, отметив удовлетворение от занятой позиции на старте.

Его напарник по команде Ландо Норрис также провёл успешную квалификацию, финишировав пятым. Для британца это также стало лучшим стартовым результатом в текущем чемпионате.

Оскар Пиастри (5-й): «Мы неплохо проводим квалификации в этом году, но всё равно приятно попасть в первую тройку. На мой взгляд, в этот уик-энд мы хорошо выглядим и используем все шансы, которые появляются.

Понимаете, у нас, очевидно, пока нет темпа или такого уровня сцепления с трассой, чтобы побороться с Mercedes. Но мы сокращаем отставание, и это самое главное».

Читайте по теме

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
