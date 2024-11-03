Оскар Пиастр: Восход солнца напомнил о молодости

Молодой пилот Оскар Пиастри, вместе со своим напарником из команды McLaren, смог пробраться в финал квалификации на Гран При в Сан-Паулу. Однако, в отличие от Ландо Норриса, который сумел заработать поул-позицию, австралиец показал лишь восьмой результат.

Сам Пиастри отметил: "Это действительно прекрасная трасса, сильно отличающаяся от большинства автодромов, на которых мы гоняем. Здесь большие перепады высот, затяжные повороты, но, конечно же, стоит отметить и великолепную атмосферу, которую создают бразильские болельщики".

Касательно погоды, Пиастри заметил: "Сегодняшняя погода не так хороша, как была в субботу утром, но все равно лучше, чем вчера вечером. Мы, по крайней мере, можем тренироваться на трассе. Я неплохо выспался, и хотя это не помогло мне показать хороший результат в квалификации, раннее пробуждение напомнило мне о юности, когда приходилось вставать на рассвете, чтобы успеть на первую гонку дня".

Особую благодарность Пиастри выразил Формуле 1 и FIA за принятое решение перенести квалификацию на воскресенье.