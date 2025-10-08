Оскар Пиастри проявляет интерес к команде Ferrari

Швейцарский таблоид Blick распространил свежие слухи, касающиеся будущего лидера личного зачёта Оскара Пиастри. Как сообщает издание, австралийский пилот рассматривает возможность покинуть McLaren по итогам сезона 2026 года.

Напомним, что у Пиастри действует долгосрочный контракт с командой из Уокинга, который был продлён незадолго до старта нынешнего чемпионата. Однако соглашение включает опцию досрочного расторжения. По информации источника, Оскар проявляет интерес к переходу в Ferrari, однако официального подтверждения этим данным пока не поступало.

Ситуация приобретает новые очертания на фоне сообщений итальянских СМИ, опубликованных накануне. В них утверждается, что Шарль Леклер, столкнувшись с затянувшимися трудностями, уже начал подыскивать себе новую команду на 2027 год.

Таким образом, в Ferrari потенциально могут появиться сразу два свободных места на сезон 2027 года. Дело в том, что контракт Льюиса Хэмилтона также завершается в конце 2026 года. Если результаты Скудерии не улучшатся в ближайших сезонах, не исключено, что Льюис примет решение завершить карьеру.