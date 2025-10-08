Главная Новости Ferrari Оскар Пиастри проявляет интерес к команде Ferrari
Лидер Формулы-1 Оскар Пиастри может уйти из McLaren в 2026 году, рассматривая Ferrari на фоне слухов о смене состава команды в 2027 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2025, 14:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Швейцарский таблоид Blick распространил свежие слухи, касающиеся будущего лидера личного зачёта Оскара Пиастри. Как сообщает издание, австралийский пилот рассматривает возможность покинуть McLaren по итогам сезона 2026 года.

Напомним, что у Пиастри действует долгосрочный контракт с командой из Уокинга, который был продлён незадолго до старта нынешнего чемпионата. Однако соглашение включает опцию досрочного расторжения. По информации источника, Оскар проявляет интерес к переходу в Ferrari, однако официального подтверждения этим данным пока не поступало.

Ситуация приобретает новые очертания на фоне сообщений итальянских СМИ, опубликованных накануне. В них утверждается, что Шарль Леклер, столкнувшись с затянувшимися трудностями, уже начал подыскивать себе новую команду на 2027 год.

Таким образом, в Ferrari потенциально могут появиться сразу два свободных места на сезон 2027 года. Дело в том, что контракт Льюиса Хэмилтона также завершается в конце 2026 года. Если результаты Скудерии не улучшатся в ближайших сезонах, не исключено, что Льюис примет решение завершить карьеру.

