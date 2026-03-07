Оскар Пиастри: "Преимущество Mercedes" стало неожиданностью

Пилоты команды McLaren по-разному оценили свои итоги квалификации. Оскар Пиастри занял пятое место, признав, что этот результат примерно соответствует ожиданиям, однако его удивило значительное преимущество Mercedes. В то же время Ландо Норрис, показавший шестой результат, выразил недовольство работой болида и отметил, что возникло немало сложностей на протяжении всего уик-энда.

Оскар Пиастри сообщил, что рассчитывал на подобный итог, однако подчеркнул, что Mercedes смогли опередить соперников с заметным отрывом. По его мнению, борьба за третью позицию была возможна, но квалификация прошла неидеально. Пилот отметил, что из-за особенностей новых машин приходится постоянно корректировать свои действия на каждом круге, что сказывается на мощности силовой установки и итоговом результате.

Пиастри также добавил, что команда получила ценный опыт по итогам сессии и теперь предстоит изучить собранные данные. Он подчеркнул, что уровень выступлений McLaren соответствует ожиданиям. При этом пилот отметил, что предсказать ход гонки сложно, поскольку Mercedes выглядели уверенно на длинных сериях кругов, а McLaren ограничились короткими заездами. По словам Пиастри, квалификация не полностью отражает расстановку сил, и в воскресенье команде необходимо сделать всё возможное для успешного результата.

Ландо Норрис, занявший шестое место, признал, что квалификация прошла для него непросто. Он отметил, что, по его мнению, только Джордж Расселл может быть полностью доволен своей работой в этот день. По словам Норриса, команде не хватало стабильности, а каждый круг складывался по-разному. Он добавил, что с самого начала уик-энда находился в неблагоприятной ситуации, проехал недостаточно много кругов, а также столкнулся с техническими трудностями.

Норрис подчеркнул, что команда работает над устранением проблем, которые, по его словам, вполне ожидаемы в начале сезона. Он также рассказал, что в финале квалификации его болид получил повреждение переднего крыла после наезда на обломки, что усложнило задачу. По мнению пилота, недостаточно эффективная работа машины и нехватка времени на трассе стали серьезными препятствиями.