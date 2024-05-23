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"Оскар Пиастри: Оптимизма нам не хватит"

Оскар Пиастри уже дважды стоял на подиуме в Монако, но это было в 2021 году, когда он участвовал в Формуле 2. В прошлом сезоне молодой австралиец дебютировал в Формуле 1 за McLaren и финишировал в топ-10 на этой знаменитой улице.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри уже дважды стоял на подиуме в Монако, но это было в 2021 году, когда он участвовал в Формуле 2. В прошлом сезоне молодой австралиец дебютировал в Формуле 1 за McLaren и финишировал в топ-10 на этой знаменитой улице.

Сейчас как он, так и его партнёр Ландо Норрис имеют все шансы на высокие результаты, включая этот уик-энд, благодаря возможностям машины MCL38.

Оскар Пиастри заявил: «Мы будем стараться. У нас есть основания для уверенности, так как на двух последних этапах мы боролись в первой группе. Однако пока сложно предсказать, какие отношения сложатся на этой гонке. Вероятно, с Ferrari, Red Bull и нами будет жаркое противостояние».

«Мы оптимистичны, но у нас сильные соперники. Не стоит забегать вперёд», - добавил гонщик.

Когда спросили у Пиастри, не мечтает ли он о чемпионстве уже в 2024 году, он ответил: «Не в этом сезоне. Это очень сложно, учитывая мой текущий уровень. Я далеко от лидеров, поэтому не думаю о чемпионстве».

«Но по поводу Кубка конструкторов, у McLaren есть шансы, если мы и мой напарник будем регулярно добиваться высоких мест и зарабатывать очки. Нам нужно стабильно держать высокий уровень и работать над скоростью», - отметил Пиастри.

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