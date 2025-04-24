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Появление в России китайского седана Hongqi L1: осенний подарок для автолюбителей "Ориентировочная цена автомобиля составит от 12 миллионов рублей"

Hongqi L1: новый седан Sunflower с гибридной трансмиссией и интерьером из дорогих материалов, конкурент "Майбаха", появится в России этой осенью.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.04.2025, 08:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Седан Hongqi L1 в настоящее время проходит обязательную сертификацию. У дилеров в России новинка появится осенью, сообщает источник.

На внутреннем рынке Hongqi L1 продается под самостоятельной маркой с необычным названием Sunflower («Подсолнух»). Называется модель из линейки Guoya. В длину седан достигает 5,4 метра при колесной базе 3,3 метра.

Гибридная трансмиссия может базироваться на моторе V6 либо V8. При этом в обоих случаях в роли трансмиссии выступает 8АКПП. Авто с двигателем V6 до сотни разгоняется за 4,8 секунды, вариант с V8 быстрее - 4,3 секунды.

Полноприводный автомобиль получает салон с отделкой из кожи люксового качества. Применены дорогие породы древесины для декора некоторых элементов интерьера. Фишка внутреннего оформления - мотивы традиционного китайского искусства. Седан часто называют китайским конкурентом «Майбаха».

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

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