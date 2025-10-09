Осень за городом: маршруты для путешествий на автомобилях BESTUNE

Содержание:

Осень — идеальное время для коротких поездок за город. Автомобили BESTUNE делают их комфортными и безопасными: просторные салоны, современные системы помощи водителю и экономичные двигатели позволяют без лишних усилий преодолевать любые маршруты. BESTUNE подготовил подборку направлений для путешествий по регионам России — каждая поездка станет ярким впечатлением.

Золотое кольцо России

Ярославль, Кострома, Плес, Суздаль и Владимир — города Золотого кольца, где сохранились древние храмы, монастыри и купеческие усадьбы. В это время года удовольствие от прогулок по набережным Волги и экскурсий по историческим центрам усиливает яркий фон золотой листвы. BESTUNE T90 создан для длительных поездок между городами. Просторный салон и двухзонный климат-контроль обеспечивают комфорт в дороге, а адаптивный круиз-контроль поддерживает оптимальный темп на трассе. Система кругового обзора 540° и распознавание дорожных знаков делают поездки безопаснее, а мультимедиа с CarPlay и Android Auto позволяет использовать привычные навигационные сервисы.





Подмосковные усадьбы

«Архангельское» и Остафьево — популярные направления для выходного дня. В это время года аллеи и парки усадеб особенно выразительны. BESTUNE T77 с багажником до 1525 литров при сложенных задних сиденьях позволяет взять с собой корзину для пикника, складные велосипеды и любые детские принадлежности. Дорожный просвет 180 мм и защита картера делают поездку удобной даже по грунтовым дорогам, а камера заднего вида и задние датчики парковки помогают безопасно маневрировать на узких стоянках.

Валдай и озера Северо-Запада

Валдайский национальный парк известен чистыми озерами и лесными тропами. Валдайское и Ужинское озера привлекают туристов из Москвы и Петербурга, дорога сюда занимает до 6–7 часов. BESTUNE B70 в версии с 2-литровым двигателем сочетает динамику и экономичность, необходимые для таких маршрутов: двигатель мощностью до 217 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, а расход топлива 7,1 л на 100 км позволяет комфортно преодолевать длинные дистанции. В салоне пассажирам обеспечены тишина и удобство — автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры, качественная шумоизоляция и эргономичные кресла. Современные ассистенты движения и мультимедиа с поддержкой CarPlay и Android Auto повышают безопасность и упрощают навигацию.

Кавказские Минеральные Воды

Кисловодский парк и смотровые площадки Пятигорска в осенний сезон открывают яркие панорамы, где золотая листва контрастирует с заснеженными вершинами гор. BESTUNE T55 с компактными габаритами и экономичным двигателем, потребляющим от 6,6 литра на 100 км, удобен для поездок по горным серпантинам и узким улицам курортных городов. Система мониторинга давления сообщает о любых отклонениях, что помогает сохранить устойчивость автомобиля на дороге, а системы помощи при старте на подъеме и спуске делают движение уверенным даже на самых крутых участках.