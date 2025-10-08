Снова утильсбор: владельцам Zeekr и других китайских авто грозят новые сложности

В России вскоре может существенно вырасти стоимость ремонта китайских автомобилей. Причиной тому является ожидаемое повышение утилизационного сбора, изменения в расчёте которого, по информации Telegram-канала SHOT со ссылкой на мнения экспертов, могут вступить в силу уже с 1 ноября.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что рост цен на простые детали и расходные материалы составит около 20%. Однако дефицит коснется в первую очередь кузовных элементов, стоимость которых к концу текущего года рискует возрасти вдвое.

Эксперты отмечают, что новые правила могут вынудить некоторые китайские бренды отказаться от централизованных поставок запчастей в Россию из-за нерентабельности. В результате склады с компонентами для этих авто будут закрыты, а необходимые детали придется искать индивидуально для каждого случая.

Особенно в «зоне риска» оказываются автомобили, ввезённые частными лицами или небольшими партиями дистрибьюторами. В список марок, чьи владельцы могут столкнуться с трудностями, входят:

Zeekr (ввоз для физических лиц);

BYD (ввоз для физических лиц);

Avatr (ввоз для физических лиц);

Denza (ввоз для физических лиц);

Ora (работает через официального дистрибьютора);

Oting (работает через официального дистрибьютора);

Xiaomi (ввоз для физических лиц);

VGV (работает через официального дистрибьютора);

Rox (работает через официального дистрибьютора).

Согласно новым возможным правилам, с 1 ноября при расчёте утилизационного сбора для импортных автомобилей будет учитываться специальный коэффициент — он будет зависеть от мощности двигателя. При этом льготные ставки для частных лиц сохранятся только в случае ввоза машин с двигателями менее 160 л. с. За более мощные автомобили физическим лицам придётся платить утилизационный сбор по коммерческим тарифам.

Ранее сообщалось, что очередное увеличение утильсбора может значительно снизить спрос на многие популярные модели, ввезённые через параллельный импорт. Среди них — автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota с мощными двигателями. Такой прогноз озвучил коммерческий директор ГК Интерлизинг Андрей Осипов.

Автор материала: Иван Бахарев