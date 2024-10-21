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Цены на мощный универсал Audi RS6 Avant GT были опубликованы.

Audi выпустила обновленный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который теперь развивает внушительные 586 лошадиных сил. RS6 Avant, который пользуется огромной популярностью среди поклонников, станет еще мощнее в 2025 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2024, 16:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Audi выпустила обновленный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который теперь развивает внушительные 586 лошадиных сил. RS6 Avant, который пользуется огромной популярностью среди поклонников, станет еще мощнее в 2025 году. 85 счастливчиков из США смогут приобрести самый мощный RS6, когда-либо выпускавшийся.

RS6 Avant GT был представлен ранее в этом году, и только сейчас стало известно, что он будет доступен на американском рынке. Автомобиль, унаследовавший черты от Audi IMSA O, будет выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Фото: Carsweek.ru

Цена RS6 GT впечатляет - 198 900 долларов, в то время как стандартная версия RS6 Avant Performance стартует от 126 600 долларов. Но за дополнительные 72 300 долларов покупатели получат нечто невиданное.

Первое, на что стоит обратить внимание - это производительность. Модернизированный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами выдает внушительные 621 лошадиную силу и 627 фунт-фут крутящего момента. Это на 30 лошадиных сил и 37 фунт-фут больше, чем у стандартной модели. RS6 GT способен разогнаться до 60 миль в час за 3,2 секунды и достигнуть максимальной скорости 190 миль в час.

Самые значительные изменения коснулись внешности. Передняя решетка и воздухозаборники окрашены в глянцево-черный цвет, а также добавлен новый передний сплиттер и вертикальные лезвия в переднем бампере.

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