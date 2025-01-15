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Интересные возможности автомобиля, за которые придется заплатить. Список

Избегайте лишних расходов: какие опции в автомобиле лучше не устанавливать. Откажитесь от люка в крыше, увеличенных лобовых стекол и лишней электроники. Важные рекомендации для владельцев для экономии.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 09:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Владелец автосервиса в разговоре с порталом Naavtotrasse.ru рассказал, от каких опций в автомобиле лучше отказаться, чтобы избежать ненужных трат.

Открывает список такого оборудования люк в крыше, если устанавливали его не на заводе-изготовителе. Даже в заводском исполнении со временем эта с одной стороны эффектная опция начинает преподносить неприятные сюрпризы. От банальных протечек до проблем с механизмом.

Также лучше отказаться от лобовых стекол увеличенной площади – такие заходят на крышу. Замена необходима даже после маленькой трещины, а это недешевое удовольствие. Пустить проблему на самотек не получится – риск не пройти техосмотр.

Производители премиальных машин грешат обилием электроники. Это тоже медаль о двух сторонах. Ремонт всех этих систем и ассистентов выйдет баснословно дорого в актуальных реалиях.

Самостоятельно установленный фаркоп по ужесточившимся правилам тюнинга может стать помехой, мешающей зарегистрировать автомобиль. Есть и другой нюанс: если с прежним владельцем машину часто использовали для буксировки тяжелых грузов, то снижается долговечность всего кузова авто. Незаметные микротрещины со временем будут разрастаться. А еще буксировка - это всегда повышенная нагрузка на мотор и коробку передач, что приводит к их преждевременному износу.

Фото: Carsweek.ru

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Опции авто (1)

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