10 самых надежных автомобилей до 400 тысяч рублей: "Они почти не ломаются"

Несмотря на текущую экономическую ситуацию, возросшую инфляцию и падение покупательской способности, специалисты отмечают, что на вторичном рынке автомобилей за сумму около 400 000 рублей по-прежнему можно найти десяток достойных вариантов, которые не вызовут серьезных проблем владельцам. Эксперт в области автомобильных закупок компании «Рольф» поделился информацией с «Газетой.Ru».

«Самым востребованным автомобилем в пределах данной ценовой категории является Renault Logan (выпуск 2012–2016 годов) с ориентировочной стоимостью порядка 399 000 рублей. Этот автомобиль отличается простотой в обслуживании и заслужил репутацию надежного продукта», — рассказал Игорь Головань.

Второе место в списке популярности занимает, по мнению специалиста, Ford Fusion выпуска 2005–2012 годов, средняя стоимость которого составляет 375 900 рублей. На третьей строчке располагается та же модель Ford Fusion, но выпуска 2004—2008 годов. LADA Granta оказалась четвертой в рейтинге, а замыкает топ-5 лидеров Peugeot 308 выпуска 2007—2011 годов.

Исходя из мнения эксперта, к числу надежных автомобилей со стоимостью до 400 000 рублей относится также Chevrolet Lacetti (2004–2013), который пользовался большой популярностью при выходе на рынок.

Седьмое место занял Renault Logan (2009–2015) с ценой около 350 000 рублей. На восьмой строчке оказалась Opel Corsa (2006–2010), характеризующаяся высоким качеством и надежностью, при этом стоимостью всего 338 000 рублей.

В заключительной части рейтинга лучших подержанных автомобилей до 400 000 рублей представлены Renault Logan первого поколения выпуска 2004–2009 годов и Skoda Octavia 2000–2011 годов.

Ранее коллеги из «Автоновости дня» выделили три востребованных кроссовера, которые в настоящее время являются выгодным вложением. Об этом рассказал коммерческий директор платформы по продаже автомобилей Fresh — Евгений Житнухин.

Автор: Иван Бахарев