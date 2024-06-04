OMODA анонсировала свой новый кроссовер С7

Автопроизводитель Omoda представил свою новейшую модель — кроссовер под названием C7. Этот автомобиль, занимающий позицию выше уже известного C5, объединяет в себе оригинальный стиль, передовые технологии и экологическую составляющую. Представители компании подчеркнули, что новинка отражает представление молодежи о «идеальном автомобиле».

«Поколения водителей сменяют друг друга, и с ними меняются вкусы и приоритеты. Молодежь ценит уникальность, а также с интересом относится к инновациям и всему, что предлагает современный уровень развития. Omoda говорит на языке своей аудитории, воплощая самые смелые ожидания своих клиентов», - сообщают в компании.

Ориентация бренда, по словам его представителей, строится на взаимодействии и сотрудничестве с учетом разнообразных мнений, что помогает достичь успехов даже в условиях острой конкуренции на автомобильном рынке. В настоящее время электрифицированные и гибридные модели становятся востребованными по всему миру. Omoda активно продвигает собственную продукцию, предлагая новаторские технологические и экологические решения, следуя этому тренду.

Кроссовер Omoda C7, ориентированный на молодое поколение клиентов, готовых к экспериментам и поиску новых впечатлений. Странный дизайн и передовые технологии, характерные для модели C7, соответствуют их динамичному образу жизни, полному сюрпризов и ярких моментов.

Экстерьер Omoda С7 выполнен по фирменной концепции «Art in Motion», что придало модели динамичный силуэт с плавными изгибами, которые добавляют модели шарма и привлекательности. Модель также украшают необычная рамка радиатора и светодиодные фары, образующие гармоничный облик автомобиля.

Боковой профиль кроссовера отличается простыми и изящными формами, выделенной поясной линией, подчеркивающей рельеф кузова. Крыша, плавно спускающаяся к задней части, придает автомобилю динамичность и улучшает аэродинамику. Дизайн задней части привлекает внимание строгими линиями и атлетическими контурами задних фонарей.

В реализации экстерьера Оmoda С7 уделено внимание деталям, таким как пиксельный орнамент в районе противотуманных фар, вдохновленный цифровыми технологиями. Салон кроссовера, воплощение этих технологий, выполнен в современном стиле, согласно представителям Omoda.

Интерьер модели оснащен современным кокпитом с 15,6-дюймовым экраном. Мультимедийная система с высокой функциональностью дополнена иммерсивной аудиосистемой, включающей 12+2 динамика и множество настроек для качественного звучания.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Omoda C7 оборудован системой голосового управления на четыре зоны, что позволяет использовать технологию эффективно как водителю, так и пассажирам. Также автомобиль оснащен системой ароматизации и системой шумоподавления ENC, обеспечивающими комфортное и спокойное путешествие.

Что касается технических характеристик, модель основана на гибридной архитектуре, обеспечивающей баланс между производительностью, экономичностью и удовольствием от вождения. В режиме энергосбережения автомобиль способен проехать до 1200 километров без дозаправки или подзарядки.

Безопасность новой модели соответствует современным стандартам и гарантирует 5-звездочную защиту. В конструкции Omoda C7 применены энергопоглощающие компоненты, инновационная технология подушек безопасности 6S, а жесткость кузова составляет 25 000 Нм/град.

В целом кроссовер Omoda C7 является результатом эволюции бренда. Согласно планам компании, модель появится на мировых рынках в 2025 году. О точной дате начала продаж в России информации пока нет.