Omoda представила совершенно новый кроссовер, готовый вступить на российский рынок

Автопроизводитель Omoda представил общественности свой новейший кроссовер C7, который в скором времени появится в продаже на российском авторынке. Информация о дизайне этой модели и фотографии были опубликованы порталом «Автоновости дня».

По словам производителя, дизайн автомобиля Omoda C7 выполнен в соответствии с новой корпоративной концепцией под названием «Art in Motion» или «Искусство в движении». Внешность автомобиля отличается точно выверенными пропорциями и изящными линиями, придающими будущей модели футуристическую энергию, которая чувствуется даже в покое.

Для достижения визуального эффекта постоянного движения были использованы различные оптические трюки, включая игру света и тени, которые, в зависимости от ослвещения, подчеркивают объем кузова автомобиля. Особую уникальность стилю Omoda C7 придает необычная X-образная решетка радиатора и аэродинамический дизайн передней части автомобиля, подчеркивает производитель.

Одним из современных решений стало использование системы интеллектуального подсвета. Огни плавно меняют цвет, создавая динамичный эффект и формируя разнообразные узоры, изменяющиеся в зависимости от окружающей обстановки. Боковая россыпь светодиодных фонарей на переднем бампере добавляет Omoda C7 вид будущего автомобиля.

Задние фонари с мотивом молнии функционируют на основе передовой технологии инфракрасного освещения. Это придает им яркость и делает абсолютно функциональными, что прекрасно сочетается с общей эстетикой Omoda C7.

Ранее стало известно, что компания-владелец бренда "Омода" Chery планирует выпустить на российский рынок три новых кроссовера. Один из них - флагманский Omoda C7, который по предварительной информации должен появиться на прилавках автосалонов уже в первой половине 2025 года.