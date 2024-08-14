Omoda и Jaecoo анонсируют ряд значимых новинок для России

Китайские автопроизводители Omoda и Jaecoo готовятся порадовать российских покупателей новыми моделями. Первым представителем будет обновленный кроссовер Omoda J7, который появится в продаже уже в сентябре. Об этом сообщили в Autonews, ссылаясь на представителей компании O&J.

Следующим шагом для Jaecoo станет новый компактный кроссовер J6, известный на китайском рынке как iCar. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой мощностью от 184 до 279 лошадиных сил и способен проехать без подзарядки более 370 километров. Планируется, что начало продаж в России состоится в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Касаясь Omoda, то уже в октябре на российском рынке появится обновленный кроссовер C5, который на данный момент является наиболее популярной моделью бренда. В дальнейшем линейку компании пополнит электрический кроссовер E5, который в настоящее время проходит заключительные испытания в условиях России.

И, наконец, еще одна новинка от Omoda - кроссовер C7, однако его появление на российском рынке ожидается не раньше 2025 года. В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой или обычным двигателем внутреннего сгорания. Гибридная версия, благодаря батарее и бензобаку, сможет проехать без дополнительной зарядки до 1200 километров.

Ранее в «Автоновостях дня» было отмечено внимание к безопасности автомобилей Omoda и Jaecoo. Пресс-служба O&J привела кроссоверы Omoda C5 и Jaecoo J7 в качестве примера, отметив, что они обладают каркасной конструкцией, способной поглощать энергию при столкновениях.