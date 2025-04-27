Как годы меняют наши приоритеты: слова Оливера Оукса

Руководитель команды Alpine, Оливер Оукс, принял участие в официальном подкасте чемпионата под названием F1 Explains («Формула 1 объясняет»), где поделился информацией о своей работе и определил свои приоритеты.

Оливеру 36 лет, он возглавил заводскую команду Renault прошлым летом, сменив на этой должности Брюно Фамена. На данный момент Alpine F1 представляют Пьер Гасли и Джек Дуэн, а в команде числится около 900 специалистов различных профилей, работающих как на базе в Энстоуне, так и на гоночных трассах.

Оливер Оукс подчеркнул: «Задача заключается в том, чтобы найти правильный баланс, понять, чего все они хотят достичь, и при этом принимать решения, учитывая интересы команды. Я не рассматриваю это как прессинг».

Руководитель команды Alpine подчеркнул, что несет серьезную ответственность за представление многих людей, бренда и команды. Он отметил, что ставит себя под давлением, особенно в неудачные дни или при плохих результатах команды, и стремится к успеху во всех обстоятельствах.

В ответ на вопрос болельщика обратной связи от гонщиков, Оливер Оукс подчеркнул важность детального анализа информации, предоставляемой гонщиками, так как их мнения могут различаться, даже если звучат одинаково. Главное – правильно интерпретировать их отзывы для улучшения производительности.

Оливер Оукс в 2005 году стал чемпионом мира по картингу, а затем стал совладельцем команды Hitech, участвующей в различных сериях, включая Формулу 2, Формулу 3 и F1 Academy. Он считает, что его гоночный опыт, а также опыт руководства молодежными командами, помогают ему лучше понимать потребности людей, с которыми работает в Alpine F1.

Оливер признал, что одним из сложных моментов является ощущение, когда команда перестает слушать или готова критиковать его. Он отметил, что со временем учишься устанавливать приоритеты в общении с гонщиками и адаптировать свои методы в зависимости от ситуации.

Цель Alpine F1 в будущем – вернуться к победам на гонках и чемпионатах, как это было в эпоху Benetton в 90-е и 2000-е годы. Умение находить баланс в отношениях с командой будет ключевым для достижения этой цели.