Оливер Берман: «Я в порядке!»

На прошедшем этапе Формулы 1 в Сузуке единственное очко для команды Haas F1 принес Эстебан Окон. Его результат позволил коллективу продолжить серию успешных выступлений, несмотря на досрочный сход Оливера Бермана из-за аварии.

Оливер Берман прокомментировал инцидент после гонки, подчеркнув, что чувствует себя хорошо и не получил серьёзных травм: «Авария оказалась неприятной, но главное, что я в порядке. Впереди долгая дорога домой, но со мной всё нормально». Пилот отметил, что столкновение произошло из-за значительной разницы в скорости между машинами, которая достигала 50 км/ч. По его словам, подобные ситуации стали следствием изменений в техническом регламенте, и к этому ему ещё предстоит привыкнуть. Берман также выразил сожаление в адрес команды, которой теперь предстоит восстановить повреждённую машину, и добавил, что у коллектива есть месяц на подготовку к следующему этапу в Майами, где он рассчитывает выступить лучше.

Эстебан Окон, занявший 10-е место, поделился впечатлениями от гонки. Он выразил облегчение по поводу состояния Бермана и отметил, что вмешательство автомобиля безопасности вновь оказалось для Haas неудачным: «В трёх гонках из трёх машина безопасности появлялась в самый неподходящий момент для нас». Окон рассказал, что стартовал хорошо и смог обогнать Бортолето, однако застрял за Лиамом Лоусоном, что лишило его возможности побороться с лидерами. По мнению пилота, команде удалось максимально реализовать потенциал машины на этом этапе, хотя при других обстоятельствах финиш мог бы быть более высоким.

Руководитель команды Айо Комацу также прокомментировал события уик-энда. Он подчеркнул, что рад видеть Бермана невредимым после серьёзного удара, вызванного большой разницей скоростей между болидами. Комацу отметил удачный старт гонки для Haas, хотя впоследствии темп оказался ниже ожиданий. Автомобиль безопасности помешал Окону сохранить позиции, однако пилот сумел отыграть одну из них. По словам руководителя, команда продолжает делать выводы из каждого этапа, и зарабатывает очки несмотря на статус самой маленькой в пелотоне. Сейчас Haas занимает четвёртое место в чемпионате с 18 очками, а борьба за позиции с 4-й по 7-ю идёт с минимальным отрывом в четыре очка. Комацу призвал максимально использовать апрель для дальнейшего прогресса.