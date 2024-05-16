Оливер Берман: "Мне нужно заслужить место в Haas"

Оливера Бермана считают основным претендентом на место Нико Хюлкенберга в Haas на следующий сезон. Британский гонщик получит возможность провести первую тренировку в Имоле, заменив Кевина Магнуссена, но подчеркивает, что его контракт с Haas на 2025 год еще не обеспечен.

Оливер Берман отметил: "Я вижу свои шансы, но наличие вакансии в команде еще не означает, что она моя. Мне предстоит продемонстрировать свои способности на трассе в Формуле 2 и провести шесть пятничных тренировок."

"Мне нужно продемонстрировать свою способность и показать, что я готов к выступлениям в Формуле 1 в следующем году. Я не ставлю перед собой конкретных целей. Давление в основном исходит от меня самого."

"В общем зачете Формулы 2 я пока отстаю, но все возможно. Начинается европейская часть сезона, и я знаком с трассами. Мы все более осознаем нашу машину, поэтому я верю, что у меня есть шансы на борьбу за титул в Формуле 2."

"Я очень мотивирован достичь этой цели, но шесть тренировок в Формуле 1 - отличная возможность продемонстрировать свой талант. Но я не придаю им большего значения, чем выступлениям в Формуле 2, потому что мне нужно показать, что я умею бороться в гонках. Формула 1 - это не только быстрое круг за рулем, это 50/50".