Неуклюжий руководитель: «Свою работу я сделал, а команда свою не сделала»

В завершающих этапах Гран При Канады команда Alpine выдала указание гонщику Эстебану Окону пропустить своего напарника Пьера Гасли, чтобы тот мог попробовать наступить на Даниэля Риккардо. Окон выполнел команду, но после финиша выразил свою неудовольствие по данному поводу.

«Я доволен тем, что обе машины команды заработали очки, но порядок финиша должен был быть другим. За полтора или два круга до финиша мне было дано указание пропустить Гасли, чтобы он мог догнать Риккардо, который находился в двух-полуторасекундном отрыве впереди. Этот отрыв был слишком велик для нас, поэтому действия команды показались бессмысленными. Однако я - командный игрок, и выполнил свою роль», - заявил Окон.

«Я всегда следую инструкциям команды, и никогда не поступал иначе за всю свою карьеру. Я выполнил свою работу на трассе, но команда не смогла выполнить свою, и это очень печально», - добавил гонщик.

«Быть слишком добрым - неправильный подход в Формуле 1, но я продемонстрировал, что я - командный игрок, и это самое важное. Мы обсудим произошедшее с командой, но я не удовлетворен тем, как все завершилось», - заключил Окон.