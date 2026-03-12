Дуэн: «В Alpine у меня было мало возможностей проявить себя»

Эстебан Окон выразил удовлетворение тем, что Джек Дуэн останется частью Формулы 1 в 2026 году, пусть и в роли резервного пилота Haas. Напомним, в 2025-м австралиец покинул основной состав Alpine после шести проведённых этапов, уступив своё место, однако ранее он заменил самого Окона на финальной гонке сезона-2024 в Абу-Даби.

За время совместной работы в Alpine F1 между Эстебаном и Джеком сложились тёплые дружеские отношения. В частности, Дуэн в той команде также был резервным пилотом.

Окон поделился своими мыслями: «Джек мой хороший друг, и я рад видеть его в паддоке. Меня радует, что сейчас он работает в здоровой атмосфере в нашей команде, помогая нам выйти на следующий уровень – надеюсь, это получится. Он отличный парень, и будем надеяться, что он поможет нам заниматься дальнейшей модернизацией машины.

Думаю, в Alpine у него было недостаточно возможностей себя проявить. Когда ты начинаешь сезон, то, безусловно, трёх или четырёх гонок мало, чтобы показать, на что ты способен. Это несправедливо. Конечно, ему нужно было дать больше времени».

Напомним, Окон дебютировал в Формуле 1 на Гран При Бельгии 2016 года с командой Manor. Впоследствии он представлял Force India/Racing Point и Renault/Alpine. С прошлого года француз выступает за Haas.

Отвечая на вопрос о минувшем десятилетии в Формуле 1, Эстебан признался: «Время летит безумно быстро! Я не чувствую, что провёл уже 10 лет в Формуле 1, мне кажется, что намного меньше. Но такова реальность, и я выступаю в чемпионате мира уже довольно долго, провёл немало гонок и в восторге от открывающихся перспектив.

Конечно, на моём счету одна победа и несколько подиумов, но мне хочется добиться большего. Не думаю, что я многого добился по сравнению с тем, о чём мечтал. До того, как дебютировать в Формуле 1, я стабильно побеждал в каждой категории, кроме DTM, где провёл только полгода. Моя цель – выигрывать гонки и в Ф1.

Конечно, надо быть реалистом, и в 2026 году это не произойдёт, но я упорно тружусь, стараясь, чтобы однажды этого добиться. Но если в каждой гонке мы будем стабильно зарабатывать очки, этот год можно будет считать успешным. Это было бы здорово!.. Прошлый год был довольно трудным – по множеству разных причин. Надеюсь, этот сезон будет складываться более гладко».