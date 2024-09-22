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Отсутствие скорости помешало нам бороться за очки

В последней гонке в Сингапуре команда Alpine не смогла заработать очки, поскольку Эстебан Окон финишировал на тринадцатой позиции, а Пьер Гасли оказался лишь семнадцатым. Гонщики отметили, что скорости их машины не хватило для борьбы за топ-10.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.09.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последней гонке в Сингапуре команда Alpine не смогла заработать очки, поскольку Эстебан Окон финишировал на тринадцатой позиции, а Пьер Гасли оказался лишь семнадцатым. Гонщики отметили, что скорости их машины не хватило для борьбы за топ-10.

Эстебан Окон заявил, что не смог держаться впереди из-за недостаточной скорости: «Мы максимально использовали возможности, но подняться выше не смогли. Ждем небольшого перерыва перед напряженными последними месяцами сезона. Нам нужно усердно работать, чтобы извлечь максимум из автомобиля».

Пьер Гасли поделился разочарованием: «Это была сложная гонка. Нам не хватает скорости. Мы пытались улучшить результат, меняя стратегию, но безуспешно. Надеялись сдерживать соперников, чтобы помочь Окону, но план не сработал. Нужно продолжать работать и искать возможности улучшить нашу производительность».

Гасли выразил надежду на возвращение команды в форму на следующем этапе в Остине после короткого перерыва.

Источник

Пьер Гасли (51)Alpine F1 Team (97)Эстебан Окон (49)

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