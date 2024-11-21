Совместная презентация окон: почему это правильное решение

На прошлом этапе в Сан-Паулу оба гонщика команды Alpine показали отличный результат, финишировав в первой тройке. Это выступление позволило команде подняться на шестое место в общем зачёте Кубка конструкторов. На пресс-конференции FIA, которая прошла в Лас-Вегасе, гонщик Эстебан Окон отметил, что успех стал результатом удачного стечения обстоятельств.

Эстебан Окон подчеркнул: "Недавно мы заметно улучшили наше гоночное выступление благодаря обновлениям на машине. Однако на прошлой гонке успех стал возможен благодаря тому, что команда смогла воспользоваться предоставленным шансом. Нам нужно продолжать в том же духе, зарабатывая очки, когда у нас появляется такая возможность. Мы постараемся завершить сезон с таким же рвением".

Гонщика спросили о мнении относительно решения провести совместную презентацию всех команд Формулы 1 перед началом сезона 2025 года. В ответе Эстебан отметил: "Когда-то мне, как болельщику, было сложно следить за всеми презентациями, так как каждый день были другие дела. Новый формат представления всех машин в один день - это отличная идея. Я как гонщик понимаю, что с точки зрения PR это не оптимальное решение, так как нас ждёт очень насыщенный день. Однако, с организационной точки зрения это верное решение, особенно по сравнению с предыдущими годами, когда проводились презентации нескольких команд в один день".