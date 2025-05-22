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"Окон случайно раскрыл несколько спойлеров к фильму F1" - разоблачение в твиттере.

SEO-оптимизированный заголовок и meta-description: "Эстебан Окон раскрыл сюжет голливудского фильма о F1: гонки, столкновения и выдающиеся сцены. Мнение гонщика Haas вызывает интерес и предвкушение премьеры."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2025, 16:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Недавно в Монако прошёл предпремьерный показ голливудского фильма о Формуле 1, который посетили почти все гонщики этого спорта. Один из участников, Эстебан Окон, поделился своими впечатлениями от картины и случайно утёк несколько сюжетных деталей.

Окон отметил захватывающие сцены с пилотированием машин и великолепные гоночные моменты, включая битвы на трассе в Дайтоне. Однако он также отметил, что не все сюжетные линии были понятны гонщикам, но Льюис Хэмилтон приложил усилия, чтобы сделать фильм максимально реалистичным.

Гонщика попросили немного умерить свои высказывания о сюжете, напомнив, что премьера фильма состоится только через месяц. Однако Окон не удержался и выразил желание увидеть в картинах меньше аварий и больше настоящих гонок, несмотря на то, что понимает важность привлечения широкой аудитории.

Эстебан уверен, что фильм обладает потенциалом стать лучшим фильмом о гонках за всю историю и привлечь внимание широкой публики. Он также упомянул, что ему пришлось много сниматься в картине, но он рад тому, что не столкнулся с множеством инцидентов на съемочной площадке.

Источник

Эстебан Окон (79)Haas F1 Team (153)

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