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Новость о сотрудничестве Haas с Toyota не долетела до Окона

Руководитель команды Haas - Айо Комацу - поделился интересной информацией о переговорах с французским пилотом Эстебаном Оконом. Оказывается, когда стороны обсуждали условия контракта, Комацу умолчал об уже готовящемся соглашении с Toyota.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2024, 12:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Haas - Айо Комацу - поделился интересной информацией о переговорах с французским пилотом Эстебаном Оконом. Оказывается, когда стороны обсуждали условия контракта, Комацу умолчал об уже готовящемся соглашении с Toyota. По его словам, на тот момент не было определенности, состоится ли сделка с японским автопроизводителем.

«Я говорил Эстебану, что у нас есть план развития, который позволит вывести команду вперед и добиться значительного прогресса. Однако когда мы финализировали договоренности с Оконом в период Гран При Австрии, еще было рано обещать ему что-либо конкретное», - пояснил Комацу.

Руководитель команды выразил опасения относительно возможных недоразумений, если бы сообщил Окону о сделке, которая еще не была официально подтверждена. «Я не хотел обещать что-то, когда сам был в недоумении. Такая ситуация была бы неприятной, если бы через некоторое время пришлось признать, что все обернулось иначе», - добавил он.

Тем не менее, Окон подписал контракт, понимая, что у команды есть ясное видение своего развития. Вместо того, чтобы углубляться в детали технического сотрудничества, Комацу представил свое видение будущего команды, и это понравилось Окону, который полностью поддержал данную концепцию.

Источник

Haas F1 Team (110)Эстебан Окон (50)Айо Комацу (21)

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