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Исследование окон: На этот раз мы смогли собрать всё воедино.

Haas F1 вышла из кризиса: Окон финишировал 7-м в Монако, Берман – 12-м. Гонщики делятся впечатлениями и планами на Барселону.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2025, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 окончательно избавилась от черной полосы, заработав очки в Гран При Монако. Результаты выступления впечатляют: гонщик Эстебан Окон занял седьмое место, в то время как его партнер по команде Оливер Берман финишировал на 12-й позиции.

«Отличный уик-энд, в квалификации и гонке мы смогли собрать всё воедино. Шесть очков – важный результат для нашей команды. Мы добились серьёзного прогресса, в том числе в квалификации, теперь нужно сделать этот успех регулярным», - поделился Эстебан Окон.

Пилот добавил, что следующий этап на трассе в Барселоне будет представлять собой другой вызов, где важную роль сыграют аэродинамика и мощность двигателя. Окон выразил надежду на успешное выступление в предстоящих соревнованиях.

«Прежде всего, поздравляю Эстебана – я очень рад, что команда заработала очки. Это здорово, хотя для моей половины команды уик-энд прошел сложно», - прокомментировал свою гонку Оливер Берман.

Он также подчеркнул, что сделал всё возможное в текущих условиях. «Машина показала себя великолепно, особенно в субботу. Мы выбрали правильную стратегию, однако штраф, из-за которого пришлось стартовать с десятой позиции, помешал нам бороться за очки», - рассказал пилот.

Источник

Эстебан Окон (81)Оливер Берман (36)Haas F1 Team (155)

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