Десять брендов занимают почти 70% российского рынка легковых автомобилей

По данным отчета агентства «АВТОСТАТ» «Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.», на 1 января 2026 года в России зарегистрировано 47,45 миллиона легковых автомобилей.

Отечественная марка LADA занимает лидирующие позиции, на нее приходится 25,7% всего парка легковых машин — это 12,17 миллиона транспортных средств. Среди иностранных производителей наибольшей популярностью пользуется Toyota: в России насчитывается 4,49 миллиона автомобилей этой марки, что составляет 9,5% от общего числа.

В тройку лидеров среди иностранных брендов также вошли Kia с показателем 2,75 миллиона машин и Hyundai с 2,70 миллионами автомобилей. Nissan и Renault имеют практически равные позиции, их автопарки составляют 2,26 миллиона и 2,25 миллиона легковых машин соответственно.

В десятку крупнейших автомобильных брендов в стране вошли также Volkswagen (1,83 миллиона), Chevrolet (1,69 миллиона), Ford (1,32 миллиона) и Mitsubishi (1,27 миллиона зарегистрированных автомобилей).

Эксперты агентства отмечают, что суммарная доля указанных марок составляет 69% от всех легковых машин, зарегистрированных в России. Особо выделяется и Skoda — автомобилей этой марки в стране насчитывается 1,1 миллиона, что позволило ей войти в число брендов с парком свыше миллиона единиц.

Более детальная информация о структуре автомобильного парка России, включая распределение по ключевым сегментам и другим параметрам, доступна в полном отчете агентства.