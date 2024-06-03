Отзыв в России охватил около 4 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Автопроизводитель «Тойота Мотор» объявил о проведении отзыва 3864 автомобилей Toyota LC 300, Lexus LX 500D и LX 600, проданных с осени 2021 года. Причина отзыва заключается в потенциальной проблеме с трансмиссией, где возможно продолжение передачи мощности от двигателя к колесам из-за особенностей дисков тормозной муфты. При переключении трансмиссии в нейтральное положение и снятии давления с поршня сцепления, диски тормозной муфты могут продолжать передавать мощность, что в определенных обстоятельствах может привести к незначительному движению автомобиля, увеличивая риск аварии.

Согласно информации от пресс-службы Росстандарта, все владельцы этих автомобилей будут приглашены на бесплатное перепрограммирование электронного блока управления автоматической трансмиссией для устранения данной проблемы.

Как отмечалось ранее, на портале «Госуслуг» запущен просмотрщик отзывов автомобилей, позволяющий автоматически информировать владельцев о проведении отзывных кампаний. Это исключает необходимость самостоятельного поиска информации о том, затронут ли их автомобиль отзывом. Пользователи, которые внесли данные о своих транспортных средствах в личном кабинете на портале их проверили в ГИБДД, будут получать уведомления о возможных отзывах и причинах таких мер. В уведомлении также будет указан контактный номер для получения бесплатного ремонта или консультации в случае необходимости.