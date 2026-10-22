Ох, этот олень! Как авария с автомобильной подушкой безопасности обошлась мне в целое состояние

В пятницу вечером я ехал в местный Screwfix, чтобы забрать заказ, оформленный с получением в магазине. В тот момент мне не повезло оказаться участником сцены, достойной Springwatch: убегавший от лисы детёныш косули выскочил прямо на дорогу. Я затормозил изо всех сил, но всё же сбил животное.

К счастью, столкновение произошло на небольшой скорости. Косуля, похоже, отделалась лишь лёгким испугом и, не прихрамывая, скрылась. На бампере автомобиля не осталось следов, а механических повреждений не было. Однако сработала система защиты пешеходов, и последствия выглядели гораздо хуже.

Я владею Volvo V40 и выбрал эту модель в том числе из-за большого набора систем безопасности. Среди них — подушка безопасности для пешеходов, расположенная под капотом. Но я не ожидал, что при незначительном столкновении с молодым животным сработает эта огромная воздушная подушка. В результате были разбросаны детали стеклоочистителя, повреждены петли и погнут капот.

Поиск информации в интернете показал, что я не единственный владелец V40, столкнувшийся с такой проблемой. Некоторые участники форумов сообщали, что в 2023 году ремонт обходился почти в £6,000. Обращение в страховую компанию почти наверняка привело бы к признанию автомобиля не подлежащим восстановлению. Это кажется напрасным, особенно учитывая, что всё остальное осталось неповреждённым.

Однако для некоторых владельцев это, вероятно, единственный вариант. Я мог бы попытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно, тем более что запчасти для V40 доступны. Проблема в том, что у специалистов часто нет компьютерного оборудования для сброса данных о столкновении, сохранённых в модуле защиты пешеходов. Официальный дилер также не станет помогать — я уже спрашивал, — поскольку в случае использования бывших в употреблении деталей он, что вполне понятно, не будет застрахован от ответственности за ремонт, особенно если речь идёт о таких важных элементах безопасности, как подушки.

Некоторые специалисты предлагают удалить коды самостоятельно, однако для этого модуль необходимо отправить им и надеяться, что он не потеряется и не будет повреждён при перевозке.

Volvo V40 далеко не единственный автомобиль с подобной системой защиты пешеходов. При этом некоторые альтернативные конструкции могут оказаться менее разрушительными при срабатывании. Я не отрицаю пользу этой технологии, если она помогает спасти человека от опасных для жизни или способных изменить её последствий травм. Но при выборе следующего подержанного автомобиля стоит учитывать, к чему может привести случайное срабатывание системы безопасности пешеходов.