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Каким образом мелкий аварийный случай теперь можно оформить через QR-код: мнение специалиста о новшестве

Эксперт Игорь Моржаретто, член Общественного совета МВД Российской Федерации, прокомментировал нововведение, озвученное на портале «Тарантас Ньюс».
РедакцияР
Редакция
26.08.2024, 07:22·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Эксперт Игорь Моржаретто, член Общественного совета МВД Российской Федерации, прокомментировал нововведение, озвученное на портале «Тарантас Ньюс». Согласно его словам, в документ добавится QR-код, который будет также присутствовать на электронном бланке. Этот шаг позволит в случае аварии перейти в приложение «Госуслуги», где подробно расписан процесс заполнения «Европротокола».

Оформление ДТП и подачу заявления на возмещение ущерба теперь можно будет сделать, не посещая офис страховой компании. Как пояснил Моржаретто, данная инновация ускорит процесс регистрации происшествия по протоколу, с получением полной суммы возмещения.

«При оформлении мелкой аварии по „Европротоколу“ на бумаге возмещение может составить 100 000 рублей», — пояснил эксперт. «В электронном виде через приложение сумма возмещения увеличится до 400 тысяч рублей».

По словам члена Общественного совета МВД России, использование «Европротокола» составляет около 50% от общего числа случаев ДТП в стране. Подход новой процедуры оценил как удобный для оформления незначительных инцидентов на дорогах.

Мнение Игоря Моржаретто поддержал Николай Владимиров, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Внедрение QR-кода для регистрации ДТП через «Госуслуги» поможет сократить время, проведенное автомобилями на месте аварии, и уменьшить их влияние на других участников движения. Это особенно важно для небольших происшествий без пострадавших и с минимальным ущербом.

Согласно сенатору, сервис находится в стадии развития и вскоре позволит подавать заявление на возмещение ущерба удаленно. «Это станет стимулом для использования сервиса в „Госуслугах“ для водителей, ждущих инспекторов ДПС или оплачивающих услуги комиссаров на месте ЧП», — добавил Владимиров.

Кроме нововведений о заполнении «Европротокола», в правила также добавлена информация необходимая для оформления полиса ОСАГО после страхового случая. Этот список документов и порядок урегулирования ДТП будут предоставлены страховыми компаниями клиентам при заключении договора в офисах.

Источник

ОСАГО (7)Законы (11)Страхование (1)

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