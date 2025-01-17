Chery обнародовал новые цены на седан Chery Arrizo 8

Российское представительство Chery объявило о новых ценах на седан Arrizo 8. Не было никаких изменений в комплектациях и их содержании.

Согласно информации от портала Авто.ру, стоимость четырех вариантов исполнения седана Chery Arrizo 8 в январе увеличилась на 100 тысяч рублей. Цены на модельный год 2025 пока не разглашены, поэтому предлагаются автомобили прошлых лет.

Фото: Carsweek.ru

До конца 2024 года базовая цена китайского седана составляла 2,8 миллиона рублей, а максимальная - 3,23 миллиона. В настоящее время Chery Arrizo 8 доступен по цене от 2,9 до 3,33 миллиона рублей. Также больше не действует скидка в 100 тысяч рублей.

Chery Arrizo 8 оснащается единственным 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач.

Среди недостатков этого седана, на которые жалуются российские владельцы, - недостаточная защита от коррозии и не идеальная шумоизоляция. Также отмечаются проблемы с тормозами на высоких скоростях. Однако, по мнению владельцев, автомобиль не вызывает серьезных нареканий по динамике, экономичности и комфорту.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке появился кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max сборки из Калуги.