Chery обнародовал новые цены на седан Chery Arrizo 8

Российское представительство Chery объявило о новых ценах на седан Arrizo 8. Не было никаких изменений в комплектациях и их содержании.
Согласно информации от портала Авто.ру, стоимость четырех вариантов исполнения седана Chery Arrizo 8 в январе увеличилась на 100 тысяч рублей. Цены на модельный год 2025 пока не разглашены, поэтому предлагаются автомобили прошлых лет.
До конца 2024 года базовая цена китайского седана составляла 2,8 миллиона рублей, а максимальная - 3,23 миллиона. В настоящее время Chery Arrizo 8 доступен по цене от 2,9 до 3,33 миллиона рублей. Также больше не действует скидка в 100 тысяч рублей.
Chery Arrizo 8 оснащается единственным 150-сильным турбомотором объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач.
Среди недостатков этого седана, на которые жалуются российские владельцы, - недостаточная защита от коррозии и не идеальная шумоизоляция. Также отмечаются проблемы с тормозами на высоких скоростях. Однако, по мнению владельцев, автомобиль не вызывает серьезных нареканий по динамике, экономичности и комфорту.
Ранее было объявлено, что на российском рынке появился кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max сборки из Калуги.